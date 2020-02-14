Клишас назвал примерные сроки голосования по Конституции

Процедура внесения изменений в Конституцию займет не более трех с половиной месяцев, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон Андрей Клишас.

"У меня нет никаких расчетов, когда будет общероссийское голосование, - сказал он журналистам. - Президент обозначал примерные сроки - в пределах двух, трех - трех с половиной месяцев. Надо исходить из этого, что процедура завершится к этому моменту".

Текст законопроекта ко второму чтению будет готов через две-три недели, считает сенатор. Затем состоится третье чтение и голосование в Совете Федерации. И лишь потом начнется подготовка к общероссийскому голосованию.

По словам Клишаса, Центризбиркому предстоит "ровно такая же серьезная работа", как и на выборах президента. Главная цель - "обеспечить доступность голосования, доверие граждан к этой процедуре и достоверность результатов", подчеркнул он.

Клишас также считает, что бюллетень для голосования должен включать только вопрос об одобрении или неодобрении поправок в Конституцию, а их содержательную часть следует изложить в информационных материалах. Впрочем, добавил он, утверждение формы бюллетеня - это технический вопрос, который находится в компетенции ЦИК.