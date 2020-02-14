Когда появятся условия для заметного укрепления рубля

В первой половине февраля волатильность российского валютного рынка возросла. Рубль совершает широкие разнонаправленные движения, находясь под воздействием противоречивых сигналов с внешних рынков и внутренних факторов.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал про главных нарушителей покоя рубля в последнее время и дал прогноз по курсам основных валют:

- Что касается обострения ситуации с коронавирусом, то в целом реакция глобальных финансовых площадок была достаточно сдержанной. Особенно учитывая рост последних двух недель, в результате которого многие индексы обновили многолетние и исторические вершины.

Нефтяные цены также сумели удержаться от сильного снижения. В том числе из-за того, что они и так находятся на относительно низких уровнях, а потому учитывают достаточно большие риски, которые могут и не реализоваться.

Кроме того, участники рынка нефти надеются на действия нефтепроизводителей, направленные на предотвращения вероятного негативного влияния

коронавируса на глобальный нефтяной спрос. С этой целью еще на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам альянса снизить добычу нефти на дополнительные 600 тысяч баррелей в сутки. Однако эта инициатива пока далека от поддержки некоторыми ключевыми участниками ОПЕК+.

Еще одной мерой по поддержке нефтяного рынка может стать продление соглашения об ограничении добычи на II квартале 2020 года. По итогам состоявшейся встречи российских нефтяников с главой Минэнерго РФ было заявлено, что большая часть нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ еще на квартал. Но окончательное решение о позиции России по данному вопросу не принято.

Однако рынок нефти настолько уязвим перед угрозой ослабления спроса и переизбытка предложения, что продление сделки ОПЕК+ в обозримом будущем является необходимым, хоть и недостаточным условием для стабильности нефтяных цен даже на текущих уровнях, не говоря об их устойчивом росте.

Возвращение котировок нефти на более высокие уровни и закрепление на них в условиях нынешней неопределенности с динамикой мировой экономики возможно только при более широком ограничении добычи нефти.

В то же время надежным фундаментом для роста нефтяных цен в долгосрочной перспективе может выступить только возвращение экономических показателей ключевых потребителей нефти в русло устойчивой позитивной тенденции. И хотя глобальные инвесторы пока делают ставку на этот сценарий, покупая фондовые активы на рекордных уровнях, участники нефтяного рынка далеки от подобного оптимизма.

Тем не менее рубль сейчас защищен от негативного влияния нефтяного фактора за счет высокого спроса на российские гособлигации. Благодаря тому, что Банк России в прошлую пятницу не только снизил ставку, но и намекнул на дальнейшее смягчение монетарной политики, ОФЗ ускорили рост. С тех пор индекс гособлигаций непрерывно растет, обновляя исторические вершины.

Когда нефтяным ценам все же удастся вернуться выше уровня 60 долларов по марке Brent, рубль будет способен заметно укрепиться. Пара USD/RUB опустится ниже уровня 62, а пара EUR/RUB может снизиться к отметке 67,5.

Но до тех пор, пока сохраняется высокая неопределенность с ситуацией вокруг коронавируса, а также с дальнейшей политикой ОПЕК+, нефтяным ценам будет трудно вернуться к устойчивому росту.