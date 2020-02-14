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14.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Когда появятся условия для заметного укрепления рубля

Текст: Георгий Панин
В первой половине февраля волатильность российского валютного рынка возросла. Рубль совершает широкие разнонаправленные движения, находясь под воздействием противоречивых сигналов с внешних рынков и внутренних факторов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал про главных нарушителей покоя рубля в последнее время и дал прогноз по курсам основных валют:

Фото: iStock
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- Что касается обострения ситуации с коронавирусом, то в целом реакция глобальных финансовых площадок была достаточно сдержанной. Особенно учитывая рост последних двух недель, в результате которого многие индексы обновили многолетние и исторические вершины.

Нефтяные цены также сумели удержаться от сильного снижения. В том числе из-за того, что они и так находятся на относительно низких уровнях, а потому учитывают достаточно большие риски, которые могут и не реализоваться.

Кроме того, участники рынка нефти надеются на действия нефтепроизводителей, направленные на предотвращения вероятного негативного влияния

коронавируса на глобальный нефтяной спрос. С этой целью еще на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам альянса снизить добычу нефти на дополнительные 600 тысяч баррелей в сутки. Однако эта инициатива пока далека от поддержки некоторыми ключевыми участниками ОПЕК+.

Еще одной мерой по поддержке нефтяного рынка может стать продление соглашения об ограничении добычи на II квартале 2020 года. По итогам состоявшейся встречи российских нефтяников с главой Минэнерго РФ было заявлено, что большая часть нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ еще на квартал. Но окончательное решение о позиции России по данному вопросу не принято.

Однако рынок нефти настолько уязвим перед угрозой ослабления спроса и переизбытка предложения, что продление сделки ОПЕК+ в обозримом будущем является необходимым, хоть и недостаточным условием для стабильности нефтяных цен даже на текущих уровнях, не говоря об их устойчивом росте.

Возвращение котировок нефти на более высокие уровни и закрепление на них в условиях нынешней неопределенности с динамикой мировой экономики возможно только при более широком ограничении добычи нефти.

В то же время надежным фундаментом для роста нефтяных цен в долгосрочной перспективе может выступить только возвращение экономических показателей ключевых потребителей нефти в русло устойчивой позитивной тенденции. И хотя глобальные инвесторы пока делают ставку на этот сценарий, покупая фондовые активы на рекордных уровнях, участники нефтяного рынка далеки от подобного оптимизма.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Тем не менее рубль сейчас защищен от негативного влияния нефтяного фактора за счет высокого спроса на российские гособлигации. Благодаря тому, что Банк России в прошлую пятницу не только снизил ставку, но и намекнул на дальнейшее смягчение монетарной политики, ОФЗ ускорили рост. С тех пор индекс гособлигаций непрерывно растет, обновляя исторические вершины.

Когда нефтяным ценам все же удастся вернуться выше уровня 60 долларов по марке Brent, рубль будет способен заметно укрепиться. Пара USD/RUB опустится ниже уровня 62, а пара EUR/RUB может снизиться к отметке 67,5.

Но до тех пор, пока сохраняется высокая неопределенность с ситуацией вокруг коронавируса, а также с дальнейшей политикой ОПЕК+, нефтяным ценам будет трудно вернуться к устойчивому росту.

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