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14.02.2020 10:21
Рубрика: Власть

Косачев: "Город-сад" Зеленскому надо строить в Донецке и Луганске

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Президент Зеленский выступил с проектом "города-сада" в Херсоне для переселенцев из Крыма. Понятно, с прицелом на то, что сначала часть крымчан переедет в Херсон, а затем весь Крым переедет на Украину.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Крым уехал с Украины как с чужбины, потому что Украина не смогла стать для Крыма ни домом, ни садом ни в советские, ни в незалежные времена. Как все еще не способна она стать домом-садом для жителей многих других регионов пока еще Украины, прежде всего русскоязычных. По той причине, что "дом" - это не только и не столько посаженные в "саду" деревья и корнеплоды, сколько очаг, вокруг которого можно собраться всей семьей за сытным столом, чувствуя себя в безопасности и говоря на своем языке, вспоминая своих предков-героев и без стеснения порицая соседей, когда и если они украли урожай или предали память отцов и дедов.

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У Зеленского и его команды пока еще есть шанс на созидание. Но строить надо не потемкинскую деревню где-то по соседству, а реальный "город-сад" в Донецке и Луганске - достаточно узнать для этого настроения живущих там людей и пойти им навстречу. В Минских соглашениях есть план фундамента для такого города. А сады не заставят себя ждать, если Зеленский оставит прожектерство и начнет заниматься реальным строительством демократической и свободной Украины для всех без исключения ее граждан. Пока еще граждан. Пока и они не переехали с Украины, как это сделали окончательно и бесповоротно крымчане.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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