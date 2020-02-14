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14.02.2020 22:50
Рубрика: В мире

Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды

Текст: Андрей Васильев

Революционные изменения, какие было невозможно вообразить еще несколько лет назад произошли в Пентагоне, сообщает CNN.

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Руководство ВВС министерства обороны США в пятницу разрешило военнослужащим-летчикам носить тюрбаны, длинные волосы и бороды. Правда, эти меры приняты только в отношении мусульман и сикхов с учетом их религиозных традиций. Разрешение не распространяется на белых американцев, если только они не представят доказательство того, что следуют мусульманской вере. Процесс рассмотрения таких запросов военнослужащих, согласно новому положению, не должен превышать 30 дней. Документ обязывает военнослужащих, которые получили удовлетворение запроса, "соблюдать опрятный и аккуратный вид".

Фото: Andrew Craft/Getty Images
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Ранее мусульмане и сикхи имели возможность обратиться к начальству в индивидуальном порядке и армейские руководители, как правило, не визировали такие рапорта.

Только летом прошлого года впервые в истории ВВС США сикхскому летчику было предоставлено разрешение на ношение тюрбана и бороды во время его действительной службы. Пилот Сингх Баджва, начальник экипажа на базе ВВС Маккорд возле Лейквуда, получил разрешение на ношение своих атрибутов веры после того, как он подал запрос начальству при поддержке крупнейших американских военных ветеранских организаций. А в 2018 году Майса Уза, ныне капитан, вошла в историю как первый офицер аппарата главного прокурора Военно-воздушных сил, которой официально разрешили носить хиджаб в рабочее время при исполнении служебных обязанностей.

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