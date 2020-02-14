Любимчик Макрона ушел в отставку из-за скандально известного Павленского

Громкий политический скандал грянул во французском политическом бомонде. В отставку, по собственному желанию ушел любимчик президента Эмманюэля Макрона, кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво. "Я решил снять свою кандидатуру с муниципальных выборов", - заявил Гриво в видеообращении.

По его словам, он и его семья месяцами подвергались нападкам со стороны анонимов, которые порочили его репутацию. Хакеры также угрожали раскрыть его сугубо личную переписку и предать гласности записи телефонных разговоров, украденные у него.

По его словам, в четверг угрозы вышли на новый уровень после того, как на нескольких веб-сайтах и в социальных сетях произошли "непристойные атаки" на его личную жизнь. В сети вспыли снимки политика в голом виде, который отправлял фотографии некоей молодой женщине. Гриво не оспаривает, что он действительно посылал снимки интимного характера некоей женщине.

Позже стало известно, что скандальный российский авангардист Петр Павленский, который ранее провел несколько выходящих за рамки закона и морали акций, опубликовал скриншоты онлайн-общения, которое, по его словам, происходило между Гриво и женщиной, не являющейся его женой, якобы с целью "разоблачить его лицемерие". Ранее Павленский создал специальный сайт и попросил граждан Франции, где он сейчас проживает, присылать ему любую, желательно интимного характера, информацию, компрометирующую политиков. Напомним, что во Франции Павленский был приговорен к трем годам тюремного заключения (два года условно) и вышел из тюрьмы в 2019 году.

Как отмечает Independent, 42-летний Гриво является одним из "друзей Макрона", неформального сообщества, которое помогла продвинуть бывшего инвестиционного банкира в Елисейский дворец. Гриво начинал в политике в качестве советника Доминика Стросс-Кана, бывшего главы Международного валютного фонда, который в 2011 году был обвинен в сексуальном насилии над горничной в ​​нью-йоркском отеле. Прокуроры сняли обвинения, и Стросс-Кан заявил, что секс был по обоюдному согласию. Скандал, отмечали эксперты, стоил ДСК кресла президента Франции, на которое он был основным потенциальным претендентом в начале 2010-х годов.

Гриво был центральной фигурой в стремлении Макрона контролировать столицу Франции и создать в Париже опору для своей партии. По данным опросов общественного мнения, Гриво занимал третью строчку в предвыборном рейтинге после нынешнего мэра Анн Идальго и ее соперника, эксцентричного математика Седриком Виллани. Теперь неясно, будет ли Макрон и его партия "Вперед, Республика!", которые ранее отвергли Виллани, поддерживать его кандидатуру.

Кстати, Гриво ранее оттолкнул от себя многих соратников по партии, назвав в одном из интервью своих соперников "подонками".

Французские политики всего политического спектра в унисон осудили утечку частного материала, что, по мнению многих, из них, является проявлением неприемлемой американизацией политики во Франции, где частная жизнь политиков долгое время считалась запрещенной для показа и публичного обсуждения.