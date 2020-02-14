Лукашенко потребовал максимальной отдачи от инвестиций

"Уязвимые места" в подходах и условиях, на которых в Беларусь до сих пор привлекались иностранные инвестиции, требуют своевременной реконструкции, полагает Александр Лукашенко. Об этом президент заявил 14 февраля, посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, передает его пресс-служба.

В частности, глава государства обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда в течение долгого времени "казна не получает практически ничего в виде налогов". Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этого сегодня мало. "Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - подчеркнул президент.

Он подробно интересовался и схемой, по которой на целлюлозное предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Лукашенко доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Президент тут же дал на этот счет необходимые поручения. А главное, отмечают участники встречи, президент ориентировал завод на новый этап в развитии.

Обозреватели обращают внимание, что рабочие поездки главы белорусского государства приобретают в последнее время новый формат. В преддверии его посещения региональных предприятий на места десантируются республиканские руководители. Так произошло и в Светлогорском районе, где заранее побывали глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров доложил сегодня о новых перспективных проектах в деревопереработке. В этой связи президент сделал особый акцент на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Кроме того, Лукашенко напомнил, что приоритетным остается использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика.

В целом, констатируют аналитики, Светлогорский ЦКК в Гомельской области считается авангардом в лесопромышленном комплекса СНГ. Его производственная мощность составляет более 200 тысяч тонн продукции в год, а объем продаж достигает порядка $100 млн. В прошлом году комбинатом экспортировано продукции на $64,2 млн, что в 2,4 раза больше, чем годом раньше.

Затронул президент во время посещения региона и вопросы развития аграрного сектора. Гомельская область, подчеркнул он, в текущем году "должна показать свою состоятельность. А у вас для этого все есть", - уверен белорусский лидер. Правда, он обратил внимание и на изменение климата, что влечет за собой новый подход к выбору земледельческих культур для возделывания. Приоритетом, по словам Лукашенко, должно стать получение качественных кормовых ресурсов для нужд животноводства.