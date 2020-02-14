Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что в обозримом будущем лидер оппозиции Хуан Гуайдо окажется под стражей "за преступления против нации". Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе. Его слова приводит ТАСС.

"В тот день, когда судьи республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуайдо за все преступления, которые он совершил, в этот день он попадает в тюрьму", - заявил Мадуро. По его мнению, этот день не за горами.

В настоящее время в Венесуэле продолжается острая фаза противостояния правительства и местной оппозиции на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в республике.