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14.02.2020 14:31
Рубрика: В мире

МИД Японии поднял уровень опасности в отношении Вэньчжоу из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министерство иностранных дел Японии подняло до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении расположенного на востоке Китая города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). Об этом журналистам рассказал глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

Фото: EPA
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Причиной стало обострение ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в указанном населенном пункте. По некоторым данным, количество инфицированных в Вэньчжоу достигло 490 человек. В этой связи местные власти приняли меры по ограничению передвижения людей в некоторых частях города.

Японский МИД рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Вэньчжоу. Дипломаты продолжают собирать информацию о развитии обстановки в китайском городе.

По информации японского консульства в Шанхае, на территории Вэньчжоу находятся четыре гражданина страны. Представительства японских компаний там отсутствуют.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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