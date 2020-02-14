МИД Японии поднял уровень опасности в отношении Вэньчжоу из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Японии подняло до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении расположенного на востоке Китая города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). Об этом журналистам рассказал глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

Причиной стало обострение ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в указанном населенном пункте. По некоторым данным, количество инфицированных в Вэньчжоу достигло 490 человек. В этой связи местные власти приняли меры по ограничению передвижения людей в некоторых частях города.

Японский МИД рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Вэньчжоу. Дипломаты продолжают собирать информацию о развитии обстановки в китайском городе.

По информации японского консульства в Шанхае, на территории Вэньчжоу находятся четыре гражданина страны. Представительства японских компаний там отсутствуют.