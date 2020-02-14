Минпромторг не будет ограничивать посылки из Китая из-за эпидемии

Минпромторг не поддерживает предложение запретить товары и посылки из Китая из-за эпидемии, вызванной коронавирусом.

Как заявил глава министерства Денис Мантуров, ведомство делало специальный запрос в Роспотребнадзор, который подтвердил, что коронавирус не передается через посылки, сообщает ТАСС. Мантуров отметил, что из Китая, "кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам, поэтому мы всю кооперацию нарушим".

Ранее с предложением ограничить поступление посылок из Китая, в том числе из интернет-магазинов, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, указав, что природа коронавируса не до конца изучена.