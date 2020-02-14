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Мужчина поверил картам Google и чуть не утонул в реке

Текст:   Богдан Бобров
14.02.2020,  
11:54
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высокие технологии не всегда несут благо, а некоторым людям могут быть и вовсе противопоказаны.

Яркий тому пример произошел в американском Миннеаполисе. Там приезжий мужчина, до этого не бывавший в городе, поздно ночью возвращался в отель, путь к которому ему преградила река Миссисипи.

Не зная дороги, он решил проложить маршрут на картах Google. Возможно, он понял указания приложения слишком буквально, и когда программа нарисовала прямую линию через замерзшую реку, он решительной поступью двинулся по кратчайшей траектории в сторону ночлега.

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Спасатели вытащили бедолагу, провалившегося под лед, примерно в три часа ночи. Забегая вперед, можно сказать, что ему удалось легко отделаться - в больнице ему диагностировали легкое обморожение, и сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Справедливости ради стоит отметить, что близко к тому месту, где выловили пострадавшего находится мост. Скорее всего, маршрут был проложен именно через него, но мужчина мог просто этого не понять.

Вряд ли теперь он будет так же доверчив к навигационным системам.

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