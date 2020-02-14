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14.02.2020 18:50
Рубрика: Спорт

Норвежка Марте Рейселанн выиграла спринт на чемпионате по биатлону

Текст: Максим Домчев
Норвежка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Российские спортсменки остались за пределами первой двадцатки.
Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Ройселанн совершила один промах на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию 7,5 километра с учетом штрафного круга за 21 минуту 13,1 секунды. До последнего боролась за золотую медаль представительница США Сьюзан Данкли, но уступила 6,8 секунды победительницы при безошибочной стрельбе. Бронзовая медаль досталась чешке Луции Харватовой, которая с одним промахом финишировала с отставанием 21,3 секунды.

Фото: AP / Matthias Schrader
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Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт. С тремя промахами она проиграла Ройселанн 1 минуту 3,6 секунды.

Результаты остальных представительниц России: 38. Светлана Миронова (два промаха; +1.34,1), 48. Лариса Куклина (четыре промаха; +1.49,6), 53. Ирина Старых (четыре промаха; 1.57,1).

Соревновательная программа чемпионата мира продолжится в субботу мужским спринтом.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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