Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе

Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности сегодня обнародовала новый план по урегулированию ситуации на Донбассе. Документ в пятницу размещен на сайте Российского совета по международным делам. Под заявлением поставили подписи несколько десятков известных политиков и дипломатов. Среди них - бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, а также председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Авторы документа предложили 12 практических шагов для достижения мира на востоке Украины. Помимо прочего, по их мнению, необходимо создать переговорную группу между военными ведомствами "нормандской четверки", восстановить работу Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также обеспечить безопасность на линии разграничения.

Особое внимание в документе уделено гуманитарным аспектам. На этом треке предлагается активизировать поиск пропавших без вести и начать работы по разминированию.