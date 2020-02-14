Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии. Власти Камбоджи дали соответствующее разрешение. На пристани в Сиануквиле пассажиров лично приветствовал премьер страны Хун Сен.

Ранее круизному судну отказали в заходе в свои порты пять стран из-за боязни коронавируса COVID 19. Напомним, Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. В расписании значились стоянки в портах Японии, Тайваня, Филиппин, Таиланда и острова Гуам (США), но планы поменялись. При том ни у одного человека на борту не был диагностирован коронавирус, сообщает агентство Интерфакс.

"Мы чрезвычайно благодарны камбоджийским властям за поддержку", - говорится в заявлении Holland America Line, которой и принадлежит судно. Компания пообещала доставить туристов в Пномпень, откуда они смогут вернуться домой.