Павильон России на Венецианской биеннале представили в Минкультуры

Павильон России на Венецианской биеннале представили на заседании художественного совета в Министерстве культуры РФ, который провела Статс-секретарь - заместителя Министра культуры РФ Алла Манилова. В совещании приняли участие комиссар павильона России на Венецианской биеннале Тереза Иароччи Мавика, куратор проекта Ипполито Пестеллини, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

Тереза Мавика рассказала, что во время экспертизы, проведенной новым оператором российского павильона компанией Smart Art, выяснилось, что здание нуждается в реконструкции. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ, во время ремонтных работ павильон продолжит свою работу.

Комиссар павильона обратила внимание на то, что за время своего существования Венецианская биеннале сильно изменилась, и было бы логично переосмыслить облик и саму институцию российского павильона. "Он должен стать местом, где что-то происходит. Три последние биеннале выиграли проекты, показавшие перформансы", - подчеркнула она.

Реконструкцией павильона займутся молодые архитекторы - победители открытого конкурса среди русских архитекторов моложе 40 лет.

Чтобы соответствовать главной теме Архитектурной биеннале 2020 года "Как мы будем жить вместе?", павильон России станет временной институцией для открытого диалога между теми, кто будет жить и работать в павильоне - ученые, рабочие, дизайнеры, общественные деятели - и аудиторией, которая сможет участвовать в происходящем.

По завершении биеннале, в ноябре 2020 года, павильон станет полноценной рабочей площадкой.

Тереза Мавика заверила, что молодая команда не станет отказываться от исторического облика павильона. Перед ними поставлена задача создать пространство, готовое к проведению будущих мероприятий, начиная с Венецианской биеннале современного искусства 2021 года.

Справка "РГ"

Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году и стала один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Павильон России, построенный по проекту Алексея Щусева, появился в садах Биеннале в 1914 году. Свои работы здесь представляли более 800 советских и российских художников: Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и многие другие. В 1930-х годах в рамках форума появились международные фестивали музыки, театра и кино, а в 1975 году - Международная выставка архитектуры.