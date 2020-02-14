Пентагон снова перенес ввод в строй базы ПРО в Польше

Пентагон в очередной раз сдвинул сроки ввода в эксплуатацию базы противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore. Теперь речь идет о 2022-м финансовом годе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление представителя Агентства по ПРО США Хизэр Кавалье. По ее словам, первоначально работы по созданию базы в польском населенном пункте Редзиково должны были завершиться в 2018 году, однако затем их окончание перенесли на 2020 год, пишет ТАСС.

Ранее, выступая на брифинге, посвященном проекту бюджета Пентагона на следующий год, директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл заявил, что строительство базы в Польше завершено на 92%, однако у компании-субподрядчика возникли трудности на финальном этапе. Из-за задержек Минобороны США запросило у конгресса дополнительное финансирование для реализации проекта - 96 миллионов долларов.