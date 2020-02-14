Видео: Археологи нашли таинственные письмена возрастом 15 тысяч лет

В Испании археологи при проведении изысканий в пещере обнаружили святилище эпохи палеолита, возраст которого составляет около 15 тысяч лет. Его стены украшены не только традиционными изображениями животных, но и загадочными символами.

Как сообщает Archaeology News Network, находка была сделана близ небольшого городка Эсплуга де Франколи в Южной Каталонии. Археологи наткнулись на древнее святилище в октябре прошлого года. С тех пор они обнаружили и описали более 100 гравюр, которыми покрыты его стены.

Их возраст составляет около 15 тысяч лет. Сообщается, что это самые древние образцы доисторического искусства, когда-либо обнаруженные в Каталонии. Свою находку сами исследователи называют "исключительной" и "беспрецедентной".

"Это было случайное, экстраординарное и неожиданное открытие, - признается директор исследовательского проекта Font Major Хосеп Мария Верджес. - Мы нашли совсем не то, что искали".

Исследователи считают, что наскальных рисунков изначально было гораздо больше. Однако эта пещера много времени провела под водой. Эрозия, вероятно, уничтожила часть древних произведений.

Чуть более 40 найденных в пещере рисунков - это традиционные для людей палеолита изображения животных, таких как олени, лошади и быки. Около 60 гравюр оказались загадкой для ученых. Они представляют собой некие символы, которые исследователи пока с осторожностью называют абстрактными знаками.

Анализ этих символов показал, что некоторые из них могли быть нанесены на стены еще до появления святилища, то есть их возраст может превышать 15 тысяч лет. В ближайшее время ученые планируют создать 3D-изображения наскальных рисунков, внутри пещеры уже используется сканер.

Это позволит провести детальный научный анализ, а также сохранит для ученых бесценные сведения, ведь эрозия продолжает стирать древние рисунки. Кроме того, технология 3D поможет понять, как изначально выглядело святилище палеолита.