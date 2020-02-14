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14.02.2020 20:47
Рубрика: В мире

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте

Текст: Владимир Шилов

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и народонаселения страны.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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В ведомстве пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить распространения болезни. В настоящее время ведется поиск лиц, с кем контактировал заболевший в последние дни. В местных аэропортах уже действует усиленный санитарный контроль за прибывающими в страну туристами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая пневмония - того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

В мире Африка Египет Распространение коронавируса COVID 19

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