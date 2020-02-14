Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил нагнетание антироссийской истерии в турецких соцсетях после того, как обострилась ситуация в сирийском Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik. Напомним, что в Сирии 10 февраля при обстреле армии САР погибли пять турецких военных и еще пятеро получили ранения. Ответным огнем были убиты и ранены десятки сирийских военнослужащих.

"Посмотрите, какая чудовищная "свистопляска" началась в соцсетях, - рассказал российский посол. - Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее".

По словам Ерхова, "кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически".

Дипломат отметил "абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего".

"Такой настрой может обернуться большой бедой", - резюмировал российский посол.