В мире
14.02.2020 13:17
Текст: Юрий Сизов

Посол Беларуси уполномочен на подписание в РФ договора по поставкам газа

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС

Руководитель белорусской дипмиссии в России Владимир Семашко постановлением правительства РБ уполномочен на ведение переговоров о поставках природного газа и подписание данного документа. Об этом сообщает 14 февраля БЕЛТА со ссылкой на правительственные источники в Минске.

Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Владимир Семашко, говорится в постановлении кабинета министров РБ, уполномочен вести переговоры по проекту Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительствами РБ и РФ от 25 ноября 2011 года о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории. Разрешено при необходимости вносить в документ и изменения, не имеющие принципиального характера.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", по итогам переговоров лидеров Союзного государства 7 февраля в Сочи Москва и Минск согласились сохранить условия экспорта газа в Беларусь на условиях 2019 года.

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