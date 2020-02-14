Правительство наделило Росреестр новыми функциями

Курировать работу службы, согласно распределению обязанностей между заместителями председателя правительства России, будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Кроме Росреестра в ведении Виктории Абрамченко находятся Минсельхоз и Минприроды.

Виктория Абрамченко назвала переход полномочий от Минэкономразвития в Росреестр логичным следствием выстраивания прозрачной вертикали управления оборотом земель, которая позволит существенно повысить эффективность их использования.

"Земельные ресурсы - основа управления территорией и база для повышения производительности во всех отраслях экономики. Это пространственный базис для строительства, средство производства для сельского хозяйства. Приоритетная задача правительства сегодня - это выстраивание системной работы, ориентированной на достижение национальных целей. Многие из них, от строительства жилья до экспорта сельскохозяйственной продукции, напрямую зависят от эффективного использования земли", - сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что консолидация сил министерств и Росреестра позволит оперативно решить наиболее острые вопросы и ликвидировать правовые пробелы в сфере регулирования основных земельных ресурсов страны - населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

"Необходимо устранить ведомственную разобщенность в вопросах определения границ земель и установления их правового режима. Поэтому мы систематизируем базы данных, чтобы учет и сведения обо всех землях были включены в единый государственный информационный ресурс", - подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.

В самом ведомстве новшества только приветствовали. Как пояснил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, решение правительства РФ о перераспределении полномочий между Минэкономразвития и Росреестром, с наделением последнего функциями по нормативно-правовому регулированию земельных отношений, имущественных отношений в части гражданского оборота недвижимого имущества, геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных позволит более эффективно реализовывать государственную политику в этой отрасли. А еще глава Росреестра сказал, что согласно подписанному постановлению в Росреестре появится должность статс-секретаря - заместителя руководителя, который будет курировать новое направление работы.

В Росреестре корреспонденту "РГ" объяснили, что структурные преобразования вызваны в том числе потребностью "дальнейшего динамичного развития сферы земельно-имущественных отношений в период цифровой трансформации всего государственного сектора". И заверили, что в Росреестре будет сохранен "наработанный опыт и компетенции кадрового потенциала министерства".

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что сейчас в портфеле объединенной команды министерства и службы в сфере земельных отношений находится более 30 законопроектов.