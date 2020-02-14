Путин обновил Совет по противодействию коррупции

Глава государства утвердил новый состав Совета при президенте по противодействию коррупции и состав президиума Совета.

В этой структуре по-прежнему числится председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев. В состав Совета включен Генпрокурор Игорь Краснов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин и другие.

Совет - консультативный орган при главе государства, в его задачи входит подготовка предложений в сфере госполитики противодействия коррупции, координация работы федеральных и региональных органов власти по борьбе с коррупцией, контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.