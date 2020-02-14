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14.02.2020 15:48
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе коронавирус и Идлиб

Текст: Кира Латухина

Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе

Участники обменялись мнениями в связи с напряженным положением вокруг сирийской провинции Идлиб, вызванным активностью террористов.

Также обсуждалась ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику, сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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