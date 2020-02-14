Путин отметил вклад выпускников Гнесинки в развитие культуры

Глава государства поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных со 125-летием создания музыкального училища.

Еще в 1895 году сестры Гнесины открыли в Москве первое общедоступное музыкальное училище. И во многом благодаря их творческому подвижничеству сложилась уникальная система подготовки профессиональных музыкантов, которая блестяще себя оправдала и признана во всем мире, подчеркнул в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

Президент отметил легендарную плеяду талантливых композиторов, дирижеров, исполнителей, педагогов, атмосферу духовности и созидания в стенах академии, а также назвал неоценимым вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры.

"Сегодня музыкальные учебные заведения имени Гнесиных по праву считаются одним из наиболее известных и авторитетных образовательных, культурных, просветительских центров нашей столицы и всей страны с замечательными, передающимися из поколения в поколение традициями", - констатировал глава государства.