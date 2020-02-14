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14.02.2020 14:06
Рубрика: Власть

Путин поручил создать центр изучения проблем села

Текст: Кира Латухина
Научный центр изучения проблем сельских территорий появится в России. Такое поручение дал правительству президент Владимир Путин по итогам Госсовета, который состоялся в декабре прошлого года. Доклад нужно представить до 15 июля.
Фото: Макс Ветров/ РИА Новости Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
Фото: Макс Ветров/ РИА Новости

Еще глава государства указал кабмину подготовить законопроект о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками, а также утвердить госпрограмму эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.

Правительству предстоит рассмотреть вопрос об увеличении финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" до объемов, установленных ее паспортом. Поручения касаются и налоговых аспектов: в частности, по применению ставки НДС 10 процентов в отношении операций по реализации продукции пушного звероводства и по недопущению резкого увеличения налоговой нагрузки для сельских потребкооперативов.

Еще президент поручил представить предложения по определению механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств; по созданию сельскохозяйственных кластеров; усилению конкурентных преимуществ эко-сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для их продвижения на рынках.

Кабмин должен будет рассмотреть вопрос о внесении в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" поправок, предусматривающих выделение в отдельное направление поддержки сельского туризма.

Фото: iStock
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Правительству совместно с региональными властями предстоит до лета подготовить предложения о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель", а также о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям в отдаленных селах.

Также глава государства указал до сентября обновить перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования в области сельского хозяйства и сельхознаук, федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ в целях повышения качества подготовки кадров. Нужно будет представить предложения о разработке проекта программы "Кадры для села", предусматривающего в том числе формирование команд молодых специалистов для реализации соцпроектов в селах.

Регионам совместно с соответствующими федеральными ведомствами Владимир Путин рекомендовал до декабря разработать программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в области комплексного развития сельских территорий для работников органов местного самоуправления.

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