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14.02.2020 08:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Главными победителями "Чартовой дюжины"-2020 стали Кипелов, "Алиса" и "Би-2"

Текст: Александр Алексеев
В Москве состоялось вручение главной музыкальной премии в области рок-н-ролла. Впервые торжественная церемония проходила в столь вместительном зале как ВТБ-Арена "Динамо", где могли присутствовать более 14 тысяч зрителей.
Валерий Кипелов. Фото: Михаил Патлис/РИА Новости Валерий Кипелов. Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
Валерий Кипелов. Фото: Михаил Патлис/РИА Новости

Победителей снова определяли сами поклонники музыки - благодаря голосованию на сайте "Нашего Радио" (в прежние годы решающее слово было за Экспертным Советом состоящим из продюсеров, концертных промоутеров, музыкантов и критиков, в состав его входил и обозреватель "РГ").

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Среди выступающих со сцены впервые оказались как рокеры ("Алиса", "Пикник" и другие) так и рэперы, играющие в пограничных с роком традициях и использующие гитарные риффы, соло, увесистую работу ритм-секции - баса и барабанов, в сочетании с электроникой. В частности, санкт-петербургский рэпер ST (Александр Степанов), некоторое время гастролировавший с "Ленинградом", а недавно участвовавший в престижном у рокеров телевизионном концерте-сейшне "Квартирник с Маргулисом"...

Объявление победителей, выходивших затем на сцену, концертные сеты популярных групп и тех, на которые стоит обратить внимание, возможность пообщаться с артистами и в неформальной обстановке взять автографы - это был динамичный, информативный и очень увлекательный вечер, закончившийся уже довольно поздно.

А победителями "Чартовой Дюжины"-2020 в итоге стали:

Лучшая группа - "Би-2",

Лучший солист - Валерий Кипелов,

Лучшая солистка - Дария Ставрович (она же Нуки из группы "Слот", экс-участница шоу "Голос"),

Лучший дуэт - группа "25/17" при участии Александра Ф. Скляра и Гарика Сукачева - за песню "Златовласка",

Лучший клип - "Лиловый корсет" группы "Пикник",

Взлом года (то есть приз лучшему новичку) - группа "Заточка",

Side-проект года - "Пневмослон",

Самая народная зарубежная группа - Scorpions,

Лучшая песня - "Танцы" группы The Hatters (они же "Шляпники"),

Лучший альбом - "Посолонь" группы "Алиса",

Лучший концерт - "Ночные снайперы" с программой "25 лет" в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга,

Лучший фильм о музыке - "Анатолий Крупнов. Он был" (на некоторое время он попал даже в широкий прокат),

Легенда - Александр Башлачев.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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