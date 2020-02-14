Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух грузовиков в Тамбовской области. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

Грузопассажирская "Газель" и грузовик Foton столкнулись около 5 часов утра на 499 километре трассы Р-22 "Каспий" на границе Знаменского и Сампурского районов.

- По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем "Газели", выехавшим на полосу встречного движения, - рассказали в УМВД по региону.

После удара "Газель" с водителем и четырьмя пассажирами загорелась, находившиеся в ней люди погибли на месте. Водитель Foton доставлен в больницу с различными травмами. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МВД, полицейские выясняют все обстоятельства тяжелой аварии.