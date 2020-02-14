Путин поручил усилить охрану источников водоснабжения

Президент подписал перечень поручений по вопросам санитарной охраны источников водоснабжения.

Правительству предстоит внести поправки, усиливающие правовой режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В том числе, речь идет об ограничении использования участков в границах этих зон для строительства. Правовой режим зон санитарной охраны источников должен быть дифференцирован с учетом географических, экономических, экологических и других факторов. Также нужно определить сроки и этапы установления зон санитарной охраны источников водоснабжения. На все это глава государства выделил почти год - до февраля 2021 года.

Еще президент поручил кабмину совместно с правительством Москвы и Подмосковья при участии РАН до августа следующего года представить предложения по поправкам, направленным на установление новых зон санитарной охраны источников водоснабжения столицы и области.

Столичным и подмосковным властям глава государства рекомендовал пока приостановить строительство в зонах санитарной охраны источников водоснабжения Москвы.