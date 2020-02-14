Ремонт кабельных конструкций в московском коллекторе завершится в марте

Благоустройство столицы касается не только наземной части города, но и подземных коммуникаций. Так для обеспечения надлежащей эксплуатации коллекторного хозяйства Москвы с декабря 2019 года в коллекторе "Садово-Кудринский" проводятся работы по капремонту кабельных конструкций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

- Масштабные работы ведутся в недрах подземной паутины нашего города. Уже проведена колоссальная работа в коллекторе "Садово-Кудринский". Окончание планируется в марте этого года", - отметил Петр Бирюков. Он подчеркнул, что все работы проводятся без вскрытия коллектора, что позволяет не перекрывать движение транспорта и не создавать помех пешеходам.

Коллектор построен в 1963 году открытым способом. Он расположен вдоль крупной московской магистрали, и помогает снабжать городские объекты ресурсами.

Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что в 2020-2021 году запланированы работы по модернизации систем охранно-пожарной сигнализации и систем диспетчерского управления, которые позволят оперативно отслеживать все процессы и не допускать создание аварийных ситуаций.