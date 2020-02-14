Риелтора в Костроме уличили в краже квартир у покойников

Полиция в Костроме вычислила злоумышленника, который присваивал квартиры умерших.

Как рассказали в региональном УМВД, в поле зрения полиции 41-летний костромич попал осенью 2019 года.

- Работая в сфере недвижимости, мужчина незаконно оформил на свое имя двухкомнатную квартиру, хозяин которой умер за несколько лет до этого, а затем продал ее ничего не подозревающим добросовестным покупателям, - сообщили в УМВД.

Когда следователи изучили работу подозреваемого повнимательнее, выяснилось, что воровством жилья у покойников он занимался и раньше. В 2012 году он подделал договор купли-продажи недвижимости от имени владельца, умершего в 2000 году. Квартиру покойного он оформил на своего родственника, а затем переписал имущество на себя и начал сдавать в аренду под офисные помещения.

В отношении риелтора возбудили дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит до шести лет заключения.