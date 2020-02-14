Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Новости

Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса 13:52
В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности 13:50
В Перми уволился медбрат, сообщивший о массовом убийстве ветеранов 13:50
На Урале скончалась одна из двух пострадавших на заводе женщин 13:48
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают 13:48
Комитет Госдумы предложил продлить срок подачи поправок в Конституцию до 2 марта 13:44
В Петербурге благотворители начали сбор вещей бывших мужей и жен 13:44
Кокорин присоединится к "Сочи" в ближайшие дни 13:40
Россиян нет среди сошедших на берег пассажиров лайнера Diamond Princess 13:39
Мама ученицы, которую отчитали за форму ног, объяснила причину конфликта 13:29
Эксперт объяснила, почему россияне стали меньше разводиться 13:24
Ремонт кабельных конструкций в московском коллекторе завершится в марте 13:24
В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ 13:19
В Югре экс-главу жилищного фонда заподозрили в растрате 13 млн рублей 13:19
Посол Беларуси уполномочен на подписание в РФ договора по поставкам газа 13:17
В Челябинске загорелся производственный цех 13:13
На Вятке замглавы отдела полиции задержан за организацию азартных игр 13:02
Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ 13:02
"Убийцу "Патриота" впервые сфотографировали на тульском заводе Haval 13:00
Путин назначил помощников Медведевa 12:53
ЦОДД предупредил водителей о тяжелой пятнице 12:53
"Зенит" вошел в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира 12:44
Обнаружены антибиотики с уникальным механизмом уничтожения бактерий 12:40
Заповедник "Кижи" открыл вакансию для ценителей сельской романтики 12:40
Лукашенко потребовал максимальной отдачи от инвестиций 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В пятницу, 14 февраля, под влиянием атлантического циклона в Москве временами будет идти снег, а к вечеру похолодает до -3. Какая погода ждет москвичей в ближайшее время, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

- В выходные будет вполне комфортная зимняя погода: под ногами луж не ожидается, днем в субботу и в воскресенье воздух прогреется до +2 градусов, ночью подморозит до -5…-7 градусов, - рассказывает Позднякова. - При этом в субботу чаще станет проглядывать солнце, а в воскресенье - падать снег. Снегопад добавит в копилку осадков. К слову, при норме 38 см сейчас высота снежного покрова не превышает 10 см. Но долго зимняя погода не простоит. Непогода подберется к столичному региону уже в понедельник и задержится здесь до утра вторника. В этот период времени небо плотно заволокут тучи, пойдет мокрый снег вперемешку с дождем, усилит неприятные ощущения ветер, который разгонится в порывах до 17 м/с.

По данным Поздняковой, рассчитывать на рекорды на будущей неделе не придется, поскольку сценарий погоды не предполагает повышение температуры воздуха выше отметки +4 градуса. До этого значения 18 февраля поднималась температура в 1949 году.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам