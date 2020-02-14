Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

В пятницу, 14 февраля, под влиянием атлантического циклона в Москве временами будет идти снег, а к вечеру похолодает до -3. Какая погода ждет москвичей в ближайшее время, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- В выходные будет вполне комфортная зимняя погода: под ногами луж не ожидается, днем в субботу и в воскресенье воздух прогреется до +2 градусов, ночью подморозит до -5…-7 градусов, - рассказывает Позднякова. - При этом в субботу чаще станет проглядывать солнце, а в воскресенье - падать снег. Снегопад добавит в копилку осадков. К слову, при норме 38 см сейчас высота снежного покрова не превышает 10 см. Но долго зимняя погода не простоит. Непогода подберется к столичному региону уже в понедельник и задержится здесь до утра вторника. В этот период времени небо плотно заволокут тучи, пойдет мокрый снег вперемешку с дождем, усилит неприятные ощущения ветер, который разгонится в порывах до 17 м/с.

По данным Поздняковой, рассчитывать на рекорды на будущей неделе не придется, поскольку сценарий погоды не предполагает повышение температуры воздуха выше отметки +4 градуса. До этого значения 18 февраля поднималась температура в 1949 году.