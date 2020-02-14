У замглавы воронежского УГИБДД потребовали изъять недвижимость на 50 млн

Прокурор Воронежской области предъявил иск заместителю начальника ГИБДД по Воронежской области с требованием вернуть в доход государства 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, высокопоставленный полицейский не смог доказать законность приобретения недвижимости.

Как уточнили в региональной прокуратуре, об объектах недвижимости стало известно из материалов контроля за расходами, которые поступили из областного МВД. По документам родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам, в ходе которых были куплены 31 объект недвижимости на общую стоимость более 63 миллионов рублей. При этом у родителей не было денег, чтобы купить такую дорогую недвижимость. Кроме того, их доходы не могли позволить подобные приобретения.

В ходе проверки также выяснилось, что высокопоставленный сотрудник ГИБДД непосредственно участвовал в семи сделках на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей. По нотариальной доверенности матери он подписывал договоры на покупку.

Ответчик не смог предъявить доказательства законности данных приобретений, а потому прокурор подал иск в суд об обращении спорного имущества в доход государства. Теперь судьбу 22 объектов на сумму 50 миллионов рублей решит Советский районный суд Воронежа. По информации источника "Интерфакс", речь идет об 15 квартирах, а также парковках и земельных участках.

Как уточнило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, ведомство также проверило расходы полицейского и выявило факт их несоответствия доходам. По словам собеседника агентства, сотрудник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Прокуратура не называет имя ответчика. Согласно данным, опубликованным на сайте Советского райсуда, 10 февраля был зарегистрирован иск прокурора Воронежской области об обращении имущества в доход государства (дело № М-297). Ответчиками по данному делу являются три человека с одной фамилией, среди которых есть некий Качкин Игорь Николаевич. На официальном сайте областного ГИБДД в разделе "руководство" заместителем начальника управления также указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.