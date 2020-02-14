Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе

Зима в столичном регионе завершилась, и теперь постепенно начинается переход к весне. Таким мнением с агентством "Москва" поделился заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Сейчас в Москве снова установилась теплая погода, это связано с переносом воздуха с Северной Атлантики. "Этот положительный индекс североатлантического колебания, по прогнозам, продолжится до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна", - подчеркнул собеседник агентства.

По оценкам ученого, зима уже окончательно завершилась. Даже в случае вторжения холодного арктического воздуха весенний характер погоды сильно не поменяется, полагает Владимир Семенов.