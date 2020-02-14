В Москве возбудили уголовное дело против родителей, избивавших детей

Столичные следователи возбудили уголовное дело на родителей, систематически избивавших своих детей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Проверка была проведена после публикаций СМИ: двое детей 14 и 15 лет оказались в больнице после родительских побоев. Факты подтвердились, и к родителям возникли серьезные вопросы. Уголовное дело возбуждено "по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)", рассказывают в столичном управлении СКР.

Мать детей доставлена в Следственный комитет, с ней проводятся следственные действия. Следователи принимают все необходимые меры к задержанию и доставлению отца в следственный отдел.

"По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически причиняли физические и психические страдания путем нанесения побоев в отношении несовершеннолетних детей 2004 и 2005 годов рождения, - рассказывают в Главном следственном управлении СК России по Москве. - На данный момент дети с телесными повреждениями госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни детей в семье, разберутся во всех обстоятельствах и причинах родительского насилия над подростками.

"Также следователями столичного ГСУ будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье, - говорится в сообщении. - Для этого ГСУ СК России по г. Москве начата доследственная проверка на предмет наличия признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки находятся на контроле у руководства ГСУ СК России по городу Москве".