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14.02.2020 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи московской больницы спасли молодую маму с осложнениями после родов

Текст: Анна Полтавцева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Московские врачи городской клинической больницы им. Виноградова спасли молодую маму с осложнениями после родов.

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В отделение реанимации больницы Виноградова в тяжелом состоянии поступила молодая женщина 37 лет.

На протяжении многих лет она страдала бесплодием, перенесла несколько операций, в том числе по удалению опухоли яичника. После многочисленных попыток, с помощью процедуры ЭКО у нее наступила долгожданная беременность. На 34 неделе она родила - в перинатальном центре Самарской области ей сделали кесарево сечение. В Москве, куда она приехала к родителям, началось воспаление. Температура поднялась выше 38 градусов, начал сочиться послеоперационный шов. Родные вызвали скорую помощь, которая и доставила ее в больницу имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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В клинике пациентке оперативно сделали необходимую диагностику и обнаружили эндометрит - воспалительный процесс во внутреннем слизистом слое матки. Немедленно начали медикаментозную терапию сильными антибиотиками. На следующий день назначили чистку полости матки во избежание заражения, а уже на третий день молодую женщину перевели из реанимации в отделение гинекологии, где продолжили медикаментозную терапию. Воспалительный процесс сняли и на девятые сутки пациентку выписали из стационара в хорошем самочувствии. Молодая женщина вернулась к нормальной жизни и наслаждается материнством. Родители девушки искренне поблагодарили врачей за спасение своей единственной дочери и матери крошечного внука.

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