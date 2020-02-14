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14.02.2020 03:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Хабаровском две машины провалились под лед, есть погибшие

Текст: Юлия Гарднер

В пригороде Хабаровска два автомобиля провалились под лед. Спастись удалось не всем людям.

Трагедия произошла вчера вечером в районе села Воронежское-3. Рыбаки на трех машинах возвращались в город. Они выезжали на лед Амура с островов, расположенных посреди реки. Сначала в полынью, находящуюся в 50-70 метрах от берега, провалился УАЗ Патриот. По предварительным данным, двое мужчин не успели покинуть транспортное средство. За внедорожником следовала Toyota Rush. Она также стала уходить под воду, но ее водитель смог выбраться через окно и добраться до суши. Третья машина успела затормозить и вернуться на крепкий лед.

В Хабаровском крае провалился под лед джип с двумя людьми

На место ЧП выехали сотрудники краевой аварийно-спасательной службы, инспектор ГИМС МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по региону. Спасшегося мужчину отогрели и передали бригаде "скорой".

Сегодня спасатели обследуют затонувшие машины и будут искать безопасный путь для третьей машины с ее водителем, которая осталась на острове. Топлива в автомобиле достаточно.

В месте, где произошла трагедия, нет официальной ледовой переправы. К тому же, здесь расположена водоохранная зона, а значит, передвижение на машине является административным нарушением. Сотрудники МЧС, ГИБДД, Рыбоохраны, органов местного самоуправления неоднократно проводили рейды и предупреждали людей об опасности выхода на лед.

- Амур - река большая с множеством проток. И лед на водоемах формируется неоднородно. Есть много мест со стоками теплых вод, бурным течением, водоворотами, взломами. Есть места, где зимой льда вообще не бывает и стоит открытая вода. Поэтому пользоваться такими самодельными проездами - чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей, - говорит начальник инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС МЧС РФ по Хабаровскому краю Олег Пономарчук.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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