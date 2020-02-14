СИЗО Южно-Сахалинска перенесут за город

Следственный изолятор Южно-Сахалинска перенесут за черту города. Новое здание планируют разместить в районе аэропорта.

Как сообщается на сайте областного правительства, строительство объекта на 500 мест будет завершено через пять лет.

"Участок земли площадью 1,6 гектара, где сегодня располагается СИЗО-1, будет передан в собственность субъекта. В дальнейшем там появится общественное пространство - парк, бульвар или сквер со спортивными и культурными объектами. По этому вопросу мы будем советоваться с местными жителями и архитекторами", - приводится в сообщении слова губернатора Валерия Лимаренко.

Как отметил начальник УФСИН России по региону Сергей Алтухов, условия для сотрудников и спецконтингента в новой тюрьме будут соответствовать европейским стандартам. Туда же перенесут отдел по конвоированию.