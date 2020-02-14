В Хабаровском крае мужчина получил реальный срок за гибель собаки

В Хабаровском крае к реальному сроку приговорен житель села Некрасовка, по вине которого погибла собака, сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным полиции, в ноябре прошлого года обвиняемый гулял с немецкой и кавказской овчарками. Когда животные оказались без присмотра, одна из его собак напала на оставленного другим человеком у магазина породистого щенка.

"Когда подсудимый узнал о том, что из-за его безответственного отношения односельчанин лишился питомца, он в ярости избил пса до смерти", - отмечается в сообщении.

Задержанный своей вины не отрицал и сообщил все подробности произошедшего.

Суд признал его виновным в умышленном уничтожении имущества (часть первая статьи 167 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима.