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14.02.2020 06:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае мужчина получил реальный срок за гибель собаки

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае к реальному сроку приговорен житель села Некрасовка, по вине которого погибла собака, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Фото: Анна Горн / РГ
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По данным полиции, в ноябре прошлого года обвиняемый гулял с немецкой и кавказской овчарками. Когда животные оказались без присмотра, одна из его собак напала на оставленного другим человеком у магазина породистого щенка.

"Когда подсудимый узнал о том, что из-за его безответственного отношения односельчанин лишился питомца, он в ярости избил пса до смерти", - отмечается в сообщении.

Задержанный своей вины не отрицал и сообщил все подробности произошедшего.

Суд признал его виновным в умышленном уничтожении имущества (часть первая статьи 167 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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