В Хабаровском крае нашли мертвого тигренка

Мертвого тигренка обнаружили в районе имени Лазо Хабаровского края на обочине таежной дороги. Его из кабины лесовоза заметил водитель, но приближаться побоялся - сообщил об увиденном в минприроды региона.

На следующий день госинспекторы охотнадзора и сотрудник Центра "Амурский тигр" прибыли к указанному месту. Они определили, что предположительный возраст тигренка - три-четыре месяца.

Первичный осмотр показал, что признаков, которые говорили бы о насильственной смерти зверя от рук браконьеров, нет. Есть версия, что животное сбила машина - тело лежало в 17 метрах от дороги. Эту гипотезу проверят во время вскрытия.

Но наиболее вероятной причиной смерти специалисты считают болезнь или истощение. Точную причину опять же установит только экспертиза.

"На месте происшествия обнаружены следы взрослой тигрицы, предположительно, матери тигренка. Она жива и здорова: недалеко от места обнаружения тигренка есть следы свежей охоты - тигрица добыла кабана", - сообщает Центр "Амурский тигр".

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Ареал сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморья. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 550-580 особей. Около десяти процентов популяции обитает в Китае, то и дело мигрируя в Россию.