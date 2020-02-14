Новости

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы 09:11
Акулы-людоеды стали все чаще появляться вблизи популярных пляжей 09:10
В Хабаровском крае нашли мертвого тигренка 09:08
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли 09:07
Овечкин не забил в третьем матче подряд 09:04
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России 09:01
Под Хабаровском три села остались без горячей воды и отопления 09:00
На Урале проверяют больницу, рядом с которой пациент ползал по снегу 08:59
Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны" 08:41
Гол Роналду помог "Ювентусу" уйти от поражения в матче против "Милана" 08:28
Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году 08:28
Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy 08:20
Джаз на "сеновале": на курорте Эвиан пройдет фестиваль Jazz a la Grange 08:20
Минпромторг не будет ограничивать посылки из Китая из-за эпидемии 08:12
Василевский обновил рекорд в матче против "Эдмонтона" 08:02
Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов 07:55
Брошенных в Шереметьево детей передали матери 07:52
Кардиолог объяснил, как без таблеток снизить давление за 15 минут 07:49
В Приморье даурский журавль впервые перезимовал в центре "Тигр" 07:37
Гол, пас и реализованный Панариным буллит принесли победу "Рейнджерс" 07:37
В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца 07:24
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску 07:23
Африканскую чуму свиней нашли в еще одном районе Приморья 07:08
В Бангкоке вооруженный мужчина устроил стрельбу возле университета 06:37
В США посетители бассейна приняли тонущего мальчика за играющего в воде 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 09:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае нашли мертвого тигренка

Текст: Юлия Гарднер

Мертвого тигренка обнаружили в районе имени Лазо Хабаровского края на обочине таежной дороги. Его из кабины лесовоза заметил водитель, но приближаться побоялся - сообщил об увиденном в минприроды региона.

Фото: Пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы
В Приморье даурский журавль впервые перезимовал в центре "Тигр"

На следующий день госинспекторы охотнадзора и сотрудник Центра "Амурский тигр" прибыли к указанному месту. Они определили, что предположительный возраст тигренка - три-четыре месяца.

Первичный осмотр показал, что признаков, которые говорили бы о насильственной смерти зверя от рук браконьеров, нет. Есть версия, что животное сбила машина - тело лежало в 17 метрах от дороги. Эту гипотезу проверят во время вскрытия.

Но наиболее вероятной причиной смерти специалисты считают болезнь или истощение. Точную причину опять же установит только экспертиза.

"На месте происшествия обнаружены следы взрослой тигрицы, предположительно, матери тигренка. Она жива и здорова: недалеко от места обнаружения тигренка есть следы свежей охоты - тигрица добыла кабана", - сообщает Центр "Амурский тигр".

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Ареал сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморья. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 550-580 особей. Около десяти процентов популяции обитает в Китае, то и дело мигрируя в Россию.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Амурский тигр

Главное сегодня

Посольство РФ в США назвало новые американские санкции "всплеском русофобии"
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам