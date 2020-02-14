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14.02.2020 07:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье даурский журавль впервые перезимовал в центре "Тигр"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Фото: Пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы
Фото: Пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы

Молодой даурский журавль поселился в Центре реабилитации диких животных "Тигр" в ноябре 2019 года. Его подобрали сотрудники службы охотнадзора Приморского края на обочине дороги, сообщила "РГ" пресс-секретарь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Елена Старостина.

За пару месяцев журавль отъелся рыбой, мясом, зерном и живыми мышами и пришел в хорошую форму.

- Я думаю, что скорее всего в апреле он будет выпущен в природу, - говорит председатель правления МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Молодой даурский журавль, которому примерно два года, стал первой теплолюбивой птицей, которого привезли в Центр фактически на зимовку. Почему он не улетел в теплые края, можно только гадать.

Фото: Пресс-служба Амурского филиала WWF России
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- Возможно, сказалась неустойчивая погода осенью с чередованием аномально теплых дней с короткими периодами резких похолоданий. Находясь на скудном пайке при комфортной температуре воздуха и почвы, птица могла не накопить достаточно сил для перелета" - комментирует специалист по журавлям, кандидат биологических наук Римма Андронова.

По словам старшего координатора проектов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, кандидата биологических наук Анны Сердюк, журавля снабдят радиопередатчиком и выпустят в дикую природу в Приханкайской низменности в Приморье.

- В Ханкайском заповеднике и его окрестностях орнитологи постоянно отмечают даурских журавлей на пролете, а также гнезда этой редкой птицы. Так что, полагаем, наш подопечный в будущем найдет себе пару и сможет жить в природе, - говорит она.

Справка "РГ"

Мировая численность даурского журавля оценивается в 6250-6750 особей, свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю - негативный, продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Специалисты оценивают, что ёмкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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