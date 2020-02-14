В Приморье даурский журавль впервые перезимовал в центре "Тигр"

Молодой даурский журавль поселился в Центре реабилитации диких животных "Тигр" в ноябре 2019 года. Его подобрали сотрудники службы охотнадзора Приморского края на обочине дороги, сообщила "РГ" пресс-секретарь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Елена Старостина.

За пару месяцев журавль отъелся рыбой, мясом, зерном и живыми мышами и пришел в хорошую форму.

- Я думаю, что скорее всего в апреле он будет выпущен в природу, - говорит председатель правления МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Молодой даурский журавль, которому примерно два года, стал первой теплолюбивой птицей, которого привезли в Центр фактически на зимовку. Почему он не улетел в теплые края, можно только гадать.

- Возможно, сказалась неустойчивая погода осенью с чередованием аномально теплых дней с короткими периодами резких похолоданий. Находясь на скудном пайке при комфортной температуре воздуха и почвы, птица могла не накопить достаточно сил для перелета" - комментирует специалист по журавлям, кандидат биологических наук Римма Андронова.

По словам старшего координатора проектов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, кандидата биологических наук Анны Сердюк, журавля снабдят радиопередатчиком и выпустят в дикую природу в Приханкайской низменности в Приморье.

- В Ханкайском заповеднике и его окрестностях орнитологи постоянно отмечают даурских журавлей на пролете, а также гнезда этой редкой птицы. Так что, полагаем, наш подопечный в будущем найдет себе пару и сможет жить в природе, - говорит она.

Справка "РГ"

Мировая численность даурского журавля оценивается в 6250-6750 особей, свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю - негативный, продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Специалисты оценивают, что ёмкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию.