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14.02.2020 09:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Во Владивостоке пройдет премьера балетов "Дафнис и Хлоя" и "Мимолетности"

Текст: Ирина Дробышева
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

На Приморской сцене Мариинского театра сегодня состоится премьера одноактных балетов "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля и "Мимолетности" на музыку Сергея Прокофьева. Это первые балетные спектакли, созданные петербургской командой постановщиков специально для владивостокской труппы. На пресс-конференции накануне премьеры они рассказали, как шла работа над спектаклями.

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"Дафнис и Хлоя" - один из самых известных балетов ХХ века, созданный на сюжет одноименного романа Лонга. По заказу Сергея Дягилева музыку к нему написал французский композитор-импрессионист Морис Равель, автором сценографии и костюмов выступил Лев Бакст. В 1912 году в Париже балетная антреприза "Русские сезоны" представила мировую премьеру в постановке Михаила Фокина. С тех пор к партитуре балета регулярно обращаются именитые хореографы, часто музыка Равеля звучит как самостоятельное произведение в симфонических концертах.

Отдельные хореографические номера на музыку Прокофьева появились в 1922 году, премьера балета "Мимолетности" состоялась в 1968 году в Москве на сцене зала Чайковского.

Хореограф Дмитрий Пимонов поставил оба балета в неоклассическом стиле, и они хорошо оттеняют друг друга.

- "Дафнис и Хлоя" - любовная история юных пастуха и пастушки. Мы видим, как они идут к своей любви, через какие препятствия проходят, как их чувства развиваются. Либретто Фокина, на которое писал музыку Равель, я немного изменил. В нашем спектакле идет своеобразная борьба двух начал - сексуальности агрессивной, которая разрушает, и сексуальности, рожденной любовным влечением, обеспечивающим продолжение жизни на Земле, - рассказал Дмитрий Пимонов.

"Мимолетности" - другая история… "О чувствах, эмоциях, ситуациях, желаниях и страстях человека, о том, что имеет эфемерную природу, но оказывает большое влияние на нашу жизнь", - так охарактеризовал хореограф эту постановку.

На контрасте выполнены сценография и костюмы: молодой талантливый модельер Стас Лопаткин сумел передать нежность, красоту и эротизм балетов. Он рассказал, узнав, кто был его предшественник в первой постановке "Дафниса и Хлои", сначала испугался.

Фото: Пресс-служба Dance Open
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- Я не хотел повторять Бакста, поэтому перенес героев в другое время, заменив изображения богов… на мельницы. По сюжету место действия - островная Греция, и, оказывается, там до сих пор каждый остров изобилует мельницами. Я сделал декорации похожими на иллюстрации к произведению. Зрителей ждут анимированная проекция, насыщенные цвета и при этом очень легкие, воздушные костюмы, которые вторят движениям артистов, - рассказал Стас Лопаткин.

Сценография "Мимолетностей" предельно лаконична: в "черном кабинете" артисты в графичных комбинезонах рассказывают 20 миниатюрных историй… Главное здесь -музыка, эмоции и танец".

Равель называл балет "Дафниса и Хлою" хореографической симфонией. Музыка в спектакле прозвучит в исполнении хора и оркестра Приморской сцены Мариинки под управлением главного приглашенного дирижера из Японии Шизуо Кувахара.

Партию фортепиано в "Мимолетностях" исполнит лауреат международных конкурсов Николай Мажара, признанный исполнитель сочинений Прокофьева.

- Я давно играю этот цикл на концертах. Это глубокая музыка, насыщенная радостью и тревогами, своеобразная энциклопедия творчества Прокофьева, всего того, что композитор написал позднее. Но у балета свои требования. В музыке, безусловно, заложены энергия и движение… Хореографы часто заказывают оркестровки фортепьянных произведений, а тут взят оригинал. Это очень интересный для меня опыт, - сказал пианист.

В спектакле задействовано более 40 артистов балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Сегодня в главных партиях выступают Сергей Уманец, Анна Самострелова, Канат Надырбек и Катерина Флория.

Фото: Евгений Матвеев / Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана
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- Любая премьера для театра - событие, а эти постановки - долгожданные, ведь это современный балет. Ни одна классическая труппа не может сегодня существовать без работ в новом стиле. В нашем репертуаре много классики, но артистам надо развиваться, пробовать себя в другой хореографии. Думаю, и зрителям это интересно, - сказал главный балетмейстер Эльдар Алиев.

Перед премьерой в фойе театра откроется выставка "Рождение образа: Дафнис и Хлоя. Мимолетности". Фотохудожники Илья Коротков, Ирина Попович, Александр Филькин и Дмитрий Невмержицкий запечатлели 26 мгновений двух из 30 репетиционных дней, когда рождались образы новых постановок. Этот проект - продолжение сотрудничества Приморской сцены Мариинского театра и Приморской картинной галереи. Выставка продлится до конца марта.

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