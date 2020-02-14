Жители южных Курил ощутили землетрясение силой 3-4 балла

Подземный толчок магнитудой 6,4 зарегистрирован 13 февраля в акватории Тихого океана в 103 километрах северо-восточнее города Курильска (остров Итуруп). Эпицентр землетрясения находился на глубине 158 километров, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сейсмическое событие силой три-четыре балла ощутили жители Курильска и села Рейдово на Итурупе (Курильский район), поселка Южно-Курильск на Кунашире, сел Крабозаводское и Малокурильское на Шикотане (Южно-Курильский район).

Местные жители поделились своими ощущениями в социальных сетях, сообщив, что от подземных толчков раскачивались дома, в квартирах курильчан падали на пол предметы.

По данным пресс-службы правительства региона, в Южно-Курильском и Курильском районах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям. Проводится обследование зданий, систем жизнеобеспечения и дорог. В этих мероприятиях участвуют 28 человек, задействовано 10 единиц техники.

Пострадавших и разрушений пока не выявлено. Не объявлялась и тревога цунами.