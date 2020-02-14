АКОМ собрал техническую элиту РФ на международном форуме

13 февраля в Тольятти начала работу Вторая международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020", которую уже можно назвать традиционной ежегодной встречей научно-технической элиты производства и переработки химических источников тока.

Конференция собрала более ста участников, в том числе гостей из Австрии, Бельгии, Германии, Турции Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

В течение двух дней ключевые вопросы отрасли будут обсуждаться на площадке технопарка "Жигулевская долина", где собрались российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей и комплектующих к ним, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, вузов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. Организатором мероприятия выступает Группа компаний "АКОМ" и научно-технический центр "Аккумулятор инноваций".

Среди делегатов представители организаций и предприятий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Турции, Республики Беларусь. Важно отметить участие крупных автопроизводителей (Фольксваген, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Альянс Рено-Ниссан), крупнейших дилеров АКБ, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов ЕВРОБАТ и Международной ассоциации "ИНТЕРБАТ".

Как отметил в своем приветственном слове Президент Союза работодателей Самарской области, Президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев, стремительное развитие мировой отрасли химических источников тока диктует отечественному производителю необходимость перенимать прогрессивный опыт и передовые технологии, поэтому очень важно привлечение на площадку "Battery Innovation" международных специалистов. Созидательный потенциал конференции открывает широкие возможности для всесторонних контактов между отраслевыми предприятиями, научно-технического обмена, расширения деловых связей, аккумулирования специализированной базы знаний.

В рамках конференции состоялось совместное выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы и Совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Одной из главных тем повестки стало развитие региональной промышленности в контексте реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Участие предприятий в нацпроектах "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт" открывает дополнительные возможности развития промышленного потенциала региона. Особое значение имеет создание государственного Фонда развития промышленности Самарской области. "Льготные целевые займы фонда позволят развиваться не только крупному, но и среднему и малому бизнесу. - отметил Президент Союза работодателей Самарской области. - Здесь я хочу подчеркнуть особую роль Губернатора Дмитрия Азарова, а также поддержку депутатского корпуса, поскольку в течение длительного времени этот вопрос не решался".

Николай Игнатьев подчеркнул, что бизнес-сообщество с особой заинтересованностью встретило озвученную в ежегодном Послании главы региона законодательную инициативу, касающуюся инвестиционного налогового вычета для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это станет дополнительным стимулом для инвестиционной активности, позволит увеличить вложения в развитие производств и создать новые высокотехнологичные рабочие места.

Новым и очень важным элементом конференции стало проведение научно-технического конкурса "Разработчик прорывных технологий химических источников тока", призванный стимулировать к исследовательской работе молодых ученых. Первое место в номинации "Инновационные материалы в химических источниках тока" завоевала работа аспирантки СГУ Ании Избасаровой, в номинации "Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" лучший научный труд представил сотрудник НТЦ "Аккумулятор инноваций" Александр Архипов. Обладатели трех призовых мест были награждены дипломами и денежными премиями.

В ходе тематических сессий участники "Battery Innovation 2020" обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере, маркетинг продуктов аккумуляторного производства, кадровое обеспечение отрасли и другие вопросы.

По завершении конференции будет принят итоговый документ "Резолюции и решения", который предполагает координацию совместных действий участников рынка в научно-технической сфере, а также в отношении законодательных и экономических инициатив.

Комментарий

Николай Игнатьев, президент Союза работодателей Самарской области, президент ГК "АКОМ":

- Бизнес-сообщество с особой заинтересованностью встретило озвученную в ежегодном Послании главы региона законодательную инициативу, касающуюся инвестиционного налогового вычета для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это станет дополнительным стимулом для инвестиционной активности, позволит увеличить вложения в развитие производств и создать новые высокотехнологичные рабочие места.

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