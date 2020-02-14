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14.02.2020 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове пенсионер провалился в траншею теплотрассы и погиб

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Следственное управление СК России по Кировской области начало доследственную проверку по факту гибели пенсионера в траншее, образовавшейся после работ по ремонту теплотрассы, сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
Омский пенсионер переехал человека и тем самым спас его от смерти

Тело мужчины 1950 года рождения обнаружили вечером 13 февраля в центре Кирова возле дома на улице Воровского с характерными от падения повреждениями.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти мужчины.

Также следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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