В Кирове пенсионер провалился в траншею теплотрассы и погиб

Следственное управление СК России по Кировской области начало доследственную проверку по факту гибели пенсионера в траншее, образовавшейся после работ по ремонту теплотрассы, сообщили в ведомстве.

Тело мужчины 1950 года рождения обнаружили вечером 13 февраля в центре Кирова возле дома на улице Воровского с характерными от падения повреждениями.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти мужчины.

Также следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.