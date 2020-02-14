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14.02.2020 11:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Россию впервые привезут скрипку Моцарта

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Россию впервые привезут скрипку всемирно известного композитора Вольфганга Моцарта. Об этом сообщила директор музея-усадьбы Петра Чайковского в удмуртском Воткинске Татьяна Неганова.

Фото: Владимир Снегирев
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Инструмент привезут 7 мая этого года к празднованию 180-летия российского композитора.

- На протяжении двух лет мы договаривались с фондом "Моцартеум" о том, чтобы уникальный инструмент, на котором играл знаменитый виртуоз, пианист, педагог, композитор Моцарт, приехал впервые в Россию, и эта договоренность достигнута, - сказала Неганова.

По ее словам, инструмент в 1764 году изготовил итальянский мастер. Моцарт играл на ней в Вене в последние годы своей жизни. В 2013 году частный коллекционер подарил ее фонду с условием, что скрипка должна ездить по миру.

- Она уже побывала в таких странах, как Италия, Германия, Япония, Швейцария, Литва, Куба, Украина, а в этом году она приезжает к нам в Воткинск. Это на самом деле уникальное событие, поскольку Петр Ильич Чайковский говорил: то, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Это его любимый композитор, который сыграл значительную роль в его воспитании, стремлении к музыке, - уточнила директор музея Чайковского.

Она также добавила, что российский композитор не только любил музыку Моцарта, но и мечтал побывать в Зальцбурге, где родился Моцарт.

- У нас в музее произойдет встреча рояля, на котором играл в детские годы Чайковский, и скрипки Моцарта, - подытожила Татьяна Неганова.

Культура Музыка Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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