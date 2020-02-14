В Сарове на детской площадке сделали снеговика в виде Пеннивайза

Клоун Пеннивайз появился в закрытом городе Нижегородской области.

На одной из детских игровых площадок города Саров появилась жуткая фигура клоуна Пеннивайза - персонажа фильма ужасов "Оно", снятого по роману Стивена Кинга. Оказалось, что эту снежную скульптуру, сидящую на качелях, слепил местный художник Александр Савский. Фигура настолько похожа на персонаж фильма, что ночью можно испугаться.

Художник рассказал, что идея слепить клоуна появилось у него после того как местные бабушки устроили из детской площадки кладбище старых плюшевых игрушек. Кроме того, Александр захотел принять участие в конкурсе снеговиков #100КЗАСНЕГОВИКА.

По словам художника, у проходящих мимо жителей клоун вызывает улыбку, а не страх.