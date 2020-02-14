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14.02.2020 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу Листвянки задержали за разрешение строить на берегу Байкала

Текст: Екатерина Дементьева

Следователи СК по Иркутской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали главу поселка Листвянка Александра Шамсутдинова. Он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Фото: Колыбалов Аркадий/РГ
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По материалам следствия, в 2017 году Шамсутдинов выдал разрешение на строительство в поселке дома площадью более 1400 квадратных метров. Хотя строительство в центральной экологической зоны Байкальской природной территории запрещено. Более того, на основании выданного разрешения собственник поставил не жилой дом, а трехэтажную гостиницу.

На Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Это уже второе задержание Александра Шамсутдинова за незаконную выдачу разрешений на строительство. В мае 2018 года чиновник уже привлекался по той же самой статье. Дело из семи эпизодов находится в суде. А сам глава муниципалитета был отправлен под домашний арест.

В ближайшее время будет вынесено решение о мере пресечения для задержанного. В администрации Листвянского муниципального образования проведены обыски.

Расследование уголовного дела продолжается.

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