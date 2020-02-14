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14.02.2020 07:49
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиолог объяснил, как без таблеток снизить давление за 15 минут

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.

Фото: iStock
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Как пояснил врач, даже слегка повышенное давление негативно влияет на сердце и сосуды, повреждая их.

- Сердечная мышца вынуждена постоянно бороться с высоким давлением, поэтому она быстро изнашивается, - предупредил эксперт.

Основные причины повышенного давления - избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.

- Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5-8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением - сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами, - отметил кардиолог.

Еще одна мера для нормализации давления - похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Общество Здоровье

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