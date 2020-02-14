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14.02.2020 11:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирским ветеранам вручили первые медали к 75-летию Победы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области вручены первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Их в торжественной обстановке получили 23 ветерана - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В Сибирской мемориальной картинной галерее от лица губернатора региона Андрея Травников ветеранов приветствовал его заместитель Сергей Нелюбов. Он особо отметил, что в Год памяти и славы в Новосибирской области наряду со всероссийскими акциями будет реализовано более 1000 проектов, предложенных организациями, учреждениями и предприятиями.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Для всех нас очень важно сохранить правду и память о Великой Победе и передать их новому поколению. Вы - живые носители истории и памяти и Победе. Низкий вам поклон и крепкого здоровья, - сказал Сергей Нелюбов.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в этом году в регионе пройдет серия торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Регион принимает самое активное участие в ключевых федеральных мероприятиях Года памяти и славы. И, это как отметил Сергей Нелюбов, находит радушную поддержку у жителей области.

На акцию памяти "Блокадный хлеб" откликнулось более 230 тысяч жителей региона. В рамках акции в школах и учреждениях культуры состоялись уроки мужества, посвященные сохранению исторической памяти о героическом прошлом нашего народа, о героических страницах нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Также были организованы информационно-познавательные программы, книжные выставки, показы тематических фильмов, открыты информационные стенды.

В рамках проекта "Песни памяти на стадионах" болельщики и члены команд исполнят песни военного времени. В открытии матчей примут участие ветераны Великой Отечественный войны, которые сделают символический первый удар по мячу, сброс шайбы. Первое такое мероприятие прошло в ЛДС "Сибирь" с участием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александровича Кузнецова.

Справка "РГ"

В календаре всероссийских мероприятий - проект "Без срока давности", исторический депозитарий "Лица Победы", акции "Памяти Героев", "РиоРита - радость Победы", "Сад памяти", "Свеча памяти", "Поезд Победы" и другие. В федеральный календарь ключевых событий Года памяти и славы вошли также два новосибирских проекта - "Театр Победы" и "IX Международный военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь".

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