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14.02.2020 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин помиловал трех граждан России

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.

Павел Петрашов будет освобожден, а срок лишения свободы Марины Чернышевой и Раисы Плетневой будет сокращен.

Фото: iStock
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Петрашов, 1990 года рождения, был осужден в августе 2018 года Тарским городским судом Омской области. Указ о его помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, 14 февраля. Петрашов управлял автомобилем, буксируемым другой машиной. После обрыва троса его авто столкнулось с машиной, двигавшейся по главной дороге, водитель скончался. Петрашов полностью признал свою вину, часть срока (год и пять месяцев) он уже отбыл, сообщает РИА Новости.

Чернышева была осуждена в Бурятии: она ударила ножом бывшего мужа, причинив тем самым тяжкий вред его здоровью. Но он просил смягчить приговор, сказав, что сам завязал конфликт, и что женщина не хотела его убить. Президент сократил ей срок лишения свободы до пяти лет.

Плетнева была осуждена в Ханты-Мансийском автономном округе. Женщина убила пьяного мужа. Как рассказали свидетели, мужчина пил, был агрессивным, поднимал на нее руку и не работал. Ей глава государства сократил срок лишения свободы до шести лет.

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