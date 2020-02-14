В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса

Специалисты новосибирского центра "Вектор" зарегистрировали отечественную систему для диагностики заражения коронавирусом.

Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, система, получившее регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677, способна выявлять РНК нового коронавируса. Тест-системами обеспечены региональные отделения ведомства, кроме того, эксперты определили и алгоритм лабораторной диагностики.

Действие тест-системы основано на полимеразной цепной реакции. Этот метод имеет целый ряд преимуществ, к которым относится и высокая чувствительность диагностики, и относительные быстрые сроки получения результатов. Так система способна обнаружить признаки заражения при наличии всего 50 частиц вируса, при этом данные можно проанализировать всего за 4-8 часов.